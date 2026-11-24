Президент ФІФА Джанні Інфантіно за 115 днів здійснив щонайменше 39 перельотів приватними літаками та відвідав 32 країни. Він подолав близько 102,9 тис. повітряних миль і провів у повітрі 213 годин 49 хвилин, повідомляє BBC Sport.

Видання зібрало дані про маршрути та дати поїздок із публікацій Інфантіно в соцмережах. Для складання журналу польотів журналісти також використали записи сервісів відстеження рейсів і реєстраційні дані літаків Qatar Executive. Це дочірня структура Qatar Airways Group, яка є одним зі спонсорів ФІФА. У футбольній організації не заперечували наведеної кількості рейсів.

Критика перед виборами президента ФІФА

Критики Інфантіно припустили, що його активні поїздки могли бути частиною кампанії перед виборами президента ФІФА, запланованими на 18 березня 2027 року. Колишній голова комітету ФІФА з питань управління Мігел Мадуру заявив BBC Sport, що в організації немає правил щодо фінансування виборчих кампаній. На його думку, офіційні поїздки можуть водночас сприяти здобуттю підтримки кандидатом.

Колишній генеральний директор УЄФА Ларс-Крістер Ольссон порушив питання вартості поїздок і джерел їх фінансування. Він також нагадав про відмову від проєкту FIFA Forward Enterprise, який передбачав продаж часток у Кубку світу та інших змаганнях приватним інвесторам. До закриття проєкту Інфантіно написав усім 211 асоціаціям-членам ФІФА, що вони отримають по 40 млн доларів у разі підтримки ініціативи.

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Поїздки та викиди

Серед заявлених причин подорожей були зустрічі з президентами футбольних асоціацій, відкриття футбольних полів, зустрічі з політиками та участь у заходах конфедерацій. Інфантіно, зокрема, побував у Домініканській Республіці, Парижі, Ризі, Індонезії та Манілі. Під час візиту до Індонезії він зустрівся з керівниками футбольних федерацій низки азійських країн.

За розрахунком BBC Sport, польоти літаками такого типу могли спричинити приблизно 1 673 тонни викидів CO2e. Це відповідає середньорічним викидам 252 людей за даними ЄС. У ФІФА заявили, що президент має статутний обов’язок підтримувати відносини з конфедераціями, 211 асоціаціями-членами, політичними та міжнародними організаціями, а всі поїздки відповідають правилам організації.

ФІФА також відмовилася коментувати, як використання літаків Qatar Executive впливає на кошти від спонсорства Qatar Airways, доступні для розвитку футболу. Організація не відповіла, коли Інфантіно востаннє літав комерційним рейсом, і не надала прямої відповіді щодо екологічного впливу його поїздок.

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