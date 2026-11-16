Президент Фінляндії Стубб закликав ЄС поглибити співпрацю з Туреччиною — Anadolu Agency

Президент Фінляндії Александер Стубб 16 листопада у Брюсселі, Бельгія, закликав Європейський Союз поглибити співпрацю з Туреччиною. Виступаючи на Форумі розширення ЄС, він назвав Анкару великим європейським безпековим гравцем і незамінною союзницею НАТО, повідомляє Anadolu Agency.

Спільні інтереси ЄС і Туреччини

Стубб заявив, що ЄС і Туреччина мають спільні інтереси та повинні посилювати взаємодію у сферах, де збігаються їхні пріоритети. За його словами, співпраця між ЄС і Туреччиною «може і повинна поглиблюватися» там, де їхні інтереси збігаються.

У матеріалі зазначається, що оборонна й аерокосмічна промисловість Туреччини є однією з найшвидше зростаючих у світі. У цьому секторі працюють понад 3 500 компаній, що робить країну дедалі важливішим виробником та експортером озброєнь.

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Розширення як геополітичний інструмент

Говорячи про виклики для Європи, президент Фінляндії назвав суперництво великих держав, війну на континенті, технологічну конкуренцію та посилення невизначеності. Він вважає розширення ЄС стратегічною відповіддю на ці виклики.

Стубб закликав не сприймати розширення лише як технічний процес і назвав його стратегічним та геополітичним інструментом. На його думку, більший ЄС зможе проєктувати більше глобального впливу. Він також закликав держави-члени ЄС і країни-кандидати масштабно мислити про майбутнє блоку та поєднувати розширення з творчою, гнучкою й поступовою інтеграцією.

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