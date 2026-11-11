Президент Фінляндії Стубб закликав світ до кліматичних дій — Anadolu Agency

Президент Фінляндії Александр Стубб під час конференції ООН зі зміни клімату COP31 у турецькій Анталії закликав країни спільно протидіяти кліматичній кризі. Він заявив, що жодна держава незалежно від розміру, впливу чи географічного розташування не може убезпечити себе від її наслідків або впоратися з нею самотужки, повідомляє Anadolu Agency.

Конфлікти та кліматичні дії

Стубб наголосив, що міжнародні конфлікти не повинні відсувати кліматичні дії на другий план. За його словами, наслідки кліматичної кризи вже помітні у світі: руйнівні повені сталися в Непалі, підвищення рівня моря загрожує прибережним і малим острівним державам, а Європа потерпає від лісових пожеж.

Для ефективної глобальної відповіді президент Фінляндії назвав три пріоритети: багатосторонню співпрацю, науку та стійкість. Він зазначив, що Паризька угода залишається спільною рамкою для країн попри розбіжності між ними, а її авторитет залежить від виконання домовленостей. На його думку, гнучкі альянси та коаліції держав, готових діяти, можуть підтримувати прогрес у період змін глобальних структур.

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Наука і чиста енергетика

Стубб також заявив, що останні наукові звіти вказують на високу ймовірність тимчасового перевищення порогу глобального потепління на 1,5°C. За його словами, кліматичні дослідження, інновації та системи раннього попередження можуть поліпшити готовність до ризиків і рятувати життя.

Він додав, що штучний інтелект, супутникові дані й цифрові мережі здатні допомогти країнам адаптуватися до змін. Скорочення залежності від викопного палива, диверсифікація енергопостачання та прискорення електрифікації, за словами Стубба, можуть зміцнити конкурентоспроможність і економічну стійкість та створити можливості для сталого зростання. Ширший доступ до технологій, додав він, також може сприяти скороченню глобальної нерівності.

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