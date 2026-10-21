Президент Франції Макрон і емір Катару обговорили оборонну співпрацю — Anadolu Agency

Президент Франції Еммануель Макрон і емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані обговорили в Лусаїльському палаці в Досі, Катар, можливості посилення економічної, інвестиційної та оборонної співпраці між двома країнами.

Стратегічне партнерство

Як повідомляє Anadolu Agency, сторони розглянули двосторонні відносини та шляхи розширення взаємодії у сфері безпеки, оборони й інших ключових секторах. Вони також обговорили регіональні події.

Перед офіційними переговорами лідери провели окрему зустріч, присвячену двостороннім відносинам і ситуації в регіоні. Емір Катару привітав візит Макрона та висловив сподівання на тіснішу співпрацю в різних сферах. Французький президент, своєю чергою, підтвердив намір Франції розширювати партнерство з Катаром.

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Турне країнами Затоки

Макрон прибув до Дохи з Бахрейну в межах турне країнами Перської затоки, яке також охопило Кувейт та Об’єднані Арабські Емірати. У Єлисейському палаці заявляли, що поїздка 19–21 жовтня мала зміцнити стратегічні й економічні партнерства з країнами регіону, а також підтримати зусилля з відновлення регіональної стабільності та свободи судноплавства через Ормузьку протоку.

Регіональна напруженість

Переговори відбулися на тлі напруженості в регіоні. За даними агентства, після війни, яку США та Ізраїль розпочали проти Ірану 28 лютого, Тегеран відповів ракетними та дроновими ударами по регіону й фактично закрив Ормузьку протоку. Пізніше Вашингтон запровадив морську блокаду іранських портів.

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