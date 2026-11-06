Президент ФРБ Нью-Йорка Вільямс назвав інфляцію надто високою — The Hill

У Німеччині президент Федерального резервного банку Нью-Йорка Джон Вільямс заявив, що інфляція у США досі є надто високою та має повернутися до цільового рівня Федеральної резервної системи у 2%. Про це він сказав на конференції Європейського центрального банку, повідомляє The Hill.

«Інфляція абсолютно надто висока. Вона була надто високою надто довго», — сказав Вільямс. За його словами, надзвичайно важливо своєчасно і стабільно повернути інфляцію до цільового показника.

Ціновий тиск і ринок праці

Інфляція перевищує ціль ФРС у 2% протягом п’яти з половиною років. Цього року вона зросла на тлі війни довкола Ірану, яка спричинила подорожчання енергоносіїв у США через обмеження судноплавства в Ормузькій протоці.

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Вільямс також визнав, що тиск на ціни чинять імпортні мита президента Дональда Трампа та розвиток інфраструктури для штучного інтелекту. Водночас він назвав американську економіку стійкою до цих потрясінь. За його словами, це відображається у стабільному попиті, економічному зростанні та міцному ринку праці.

Ставка залишається без змін

Рівень безробіття у США тримається нижче 5% із вересня 2021 року. У жовтні роботодавці створили 165 тисяч робочих місць — більше, ніж очікувалося, за даними Бюро статистики праці США.

У вересні посадовці ФРС підвищили процентні ставки на 0,25 відсоткового пункту. Минулого тижня вони залишили ставку федеральних фондів у діапазоні 3,75–4%. Наступне засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку заплановане на 8–9 грудня. Вільямс наголосив, що монетарна політика повною мірою впливає на економіку лише через один-два роки, тому регулятор має орієнтуватися на майбутні економічні умови.

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