Президент Герцог підтримав рішучі дії проти нападів поселенців — Jerusalem Post

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що підтримує рішучі дії командування Армії оборони Ізраїлю проти насильницьких нападів екстремістів серед поселенців на Західному березі Йордану. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на його розмову з Jewish Telegraphic Agency у Будапешті.

Підтримка військових

Герцог розповів, що раніше цього місяця зустрічався з командувачем дивізії ЦАХАЛу на Західному березі Йордану та іншими старшими офіцерами. За його словами, він дав їм повну підтримку для припинення цього явища. Президент також заявив, що докладаються значні зусилля, аби зупинити насильство «в його коренях».

Начальник Генерального штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Еяль Замір наказав направити на Західний берег Йордану додаткову роту прикордонної поліції для протидії екстремістському насильству. Очікується, що підрозділ розпочне роботу наприкінці листопада.

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Затримання та напад на фотожурналістку

Ізраїльські сили затримали кандидата від Демократичної партії до Конгресу США від Нью-Йорка Бреда Лендера, а також 90 рабинів і активістів, які супроводжували палестинських фермерів під час збору оливок.

Поліція Ізраїлю затримала десятьох підозрюваних після серії нападів поселенців, зокрема нападу на фотожурналістку The Washington Post Гайді Левін. За даними Haaretz, дев’ятьох із десяти затриманих згодом звільнили з-під варти. Левін дістала переломи чотирьох хребців та інші травми; Герцог особисто зателефонував їй і попросив вибачення.

Реакція США та ЄС

Напади засудили Сполучені Штати та європейські уряди. У неділю Європейський Союз закликав Ізраїль взяти на себе повну відповідальність за запобігання подальшому насильству щодо палестинців, журналістів і дипломатів.

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