Президент Герцог почне консультації щодо коаліції з найменших партій — Jerusalem Post

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог у середу розпочне консультації з фракціями, обраними до 26-го Кнесету, щодо формування нового уряду. На відміну від попередніх раундів коаліційних переговорів, зустрічі почнуться з найменших партій і завершаться консультаціями з найбільшими силами — «Яшар» та «Лікуд», повідомляє Jerusalem Post.

Новий порядок зустрічей

У канцелярії президента пояснили, що такий порядок має «заохотити мислити нестандартно». Герцог спершу зможе розглянути ширший спектр можливих конфігурацій коаліції, а вже потім провести консультації з великими фракціями.

Зустрічі стартують у середу о 17:00 з представниками «Релігійного сіонізму — Зегут». Того ж дня президент також проведе консультації з партіями ШАС та «Ісраель Бейтейну». У четвер він зустрінеться з представниками «Об'єднаного юдаїзму Тори», «Оцма єгудіт», «Демократів», РААМ, Об'єднаного списку та «Беяхад».

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Після цього Герцог прийме представників «Яшар», очолюваної Гаді Айзенкотом, а о 20:30 проведе останню зустріч із партією «Лікуд» прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Рекомендації для президента

Під час консультацій кожна фракція зможе рекомендувати депутата Кнесету, якому варто доручити формування наступного уряду. Кількість рекомендацій має значення, однак президент не зобов'язаний обирати кандидата з найбільшою підтримкою: він має визначити депутата, який має найкращі шанси сформувати коаліцію.

Після виборів 27 жовтня ані «Лікуд», ані «Яшар» не мають простого шляху до більшості у 61 мандат. Відповідно до Основного закону про уряд, кандидат, який отримає мандат, матиме 28 днів на формування кабінету. Президент може продовжити цей строк ще максимум на 14 днів. Герцог також не виключив проведення другого раунду консультацій. Трансляції зустрічей відбуватимуться в офіційних акаунтах президента в соціальних мережах.

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