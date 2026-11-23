Президент Індонезії Прабово Субіанто подав дві кандидатури на посаду віцепрезидента країни після відставки Гібрана Ракабумінга Раки. Номінантами стали міністр-координатор з питань розвитку людини та культури Сугіоно і міністр сільського господарства Анді Амран Сулайман, повідомляє Channel NewsAsia.

Кандидатури передали до асамблеї

За даними місцевих медіа, імена претендентів передали до Народної консультативної асамблеї Індонезії у понеділок увечері після зустрічі, що відбулася раніше того дня. Голова асамблеї Ахмад Музані зачитав у парламентському комплексі лист президента, у якому Субіанто запропонував кандидатури Анді Амрана Сулаймана та Сугіоно.

Пленарне засідання для обрання нового віцепрезидента заплановане на 11 грудня. Перед голосуванням кандидатів мають перевірити.

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Хто претендує на посаду

47-річний Сугіоно є генеральним секретарем партії «Геріндра». У жовтні 2026 року він став міністром-координатором з питань розвитку людини та культури. Медіа також називали його «ідеологічним сином» Прабово.

Анді Амран Сулайман обіймає посаду міністра сільського господарства з 25 жовтня 2023 року, а до цього працював на цій посаді у 2014–2019 роках. Він є підприємцем і засновником Tiran Group — конгломерату, що працює у видобувній галузі, енергетиці, сільському господарстві та плантаційному бізнесі.

Гібран Ракабумінг Рака, старший син попереднього президента Індонезії Джоко Відодо, подав у відставку 12 листопада після кількох тижнів політичного тиску на тлі судових справ щодо чинності його кваліфікації для участі у виборах на посаду віцепрезидента. За даними CNA, 30 жовтня Верховний суд Індонезії анулював його сертифікат про прирівняння закордонної шкільної освіти.

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