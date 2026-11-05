Президент Індонезії Субіанто звільнив главу штабу після затримання — Taipei Times

Президент Індонезії Прабово Субіанто звільнив главу свого штабу Лістьо Сігіта Прабово після того, як його затримали разом із двома високопосадовцями поліції у справі про ймовірне незаконне прослуховування. Як повідомляє Taipei Times, в адміністрації президента припустили, що ці дії можуть бути кваліфіковані як такі, що мають ознаки державної зради.

Підозра у незаконному прослуховуванні

За даними поліції, троє чинних поліцейських від минулого року до цього року незаконно прослуховували телефони президента, членів уряду, журналістів, політиків, представників бізнесу, керівників масових організацій та неурядових груп. Серед затриманих — Лістьо Сігіт Прабово, який упродовж п'яти років очолював національну поліцію, а минулого місяця став главою президентського штабу.

Поліція стверджує, що підозрювані організували прослуховування без офіційного запиту від слідчих. Також, за версією правоохоронців, минулого місяця вони наказали видалити електронні записи про свою діяльність із моніторингу.

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Реакція влади

Речник президента Прасетьо Хаді заявив, що дії окремих осіб могли загрожувати державним інтересам і безпеці керівництва країни, включно з главою держави. Координувальний міністр з правових питань, прав людини, імміграції та виправних установ Юсріл Іхза Махендра повідомив, що влада ще не встановила мотиву можливого прослуховування.

Місцеві медіа назвали двох інших затриманих: керівника юридичного підрозділу національної поліції Аріє Сонту Насутіона та старшого офіцера поліцейського навчального закладу Еко Хаді Сантосо. Політичний аналітик Януар Нугрохо зазначив, що роль глави штабу за президента Субіанто втратила впливовість, а Лістьо вважали прихильником колишнього президента Джоко Відодо.

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