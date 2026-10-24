Президент Ірану Пезешкіан звинуватив США у зриві угоди — Asharq Al-Awsat

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Сполучені Штати зірвали переговори щодо проміжної угоди з Тегераном, однак закликав зробити нову спробу для її укладення. Про це він сказав у коментарі, який транслювало іранське державне телебачення.

Заклик повернутися до переговорів

За словами Пезешкіана, сторони вели переговори, але американці зруйнували цей процес. Водночас він наголосив, що, на його думку, слід повернутися до переговорів і завершити укладення угоди, повідомляє Asharq Al-Awsat.

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Заяви Вашингтона

Видання зазначає, що у Вашингтоні готуються до можливого тривалого протистояння з Тегераном на тлі повідомлень про ймовірність нових американських ударів по Ірану до або після проміжних виборів до Конгресу США. Президент США Дональд Трамп водночас заявляв, що війна може завершитися незабаром.

Посол США в ООН Майк Волц заявив, що Вашингтон може зберігати блокаду іранських портів у найближчій перспективі та посилювати економічний тиск на Тегеран. Він також висловив сподівання, що Іран повернеться до змістовних переговорів щодо своєї ядерної програми. Посол США в Туреччині Том Баррак не виключив американського удару по Ірану вже найближчими вихідними.

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