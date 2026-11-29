Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що країна не має коштів, і назвав економічний тиск важчим за руйнування внаслідок ракетних ударів. Як повідомляє Fortune, морська блокада Ірану з боку США триває 137 днів і обмежила нафтовий експорт та імпорт країни.

«У нас немає грошей», — сказав Пезешкіан на національному телебаченні, за даними The Wall Street Journal, на які посилається Fortune. За його словами, Іран перебуває у «тихій війні», складнішій за війну із запусками ракет і руйнуваннями, оскільки йдеться про економічне протистояння.

Скорочення субсидій і зростання цін

За даними видання, обмеження продажу нафти позбавило іранську владу головного джерела доходів і валютних надходжень. На цьому тлі уряд скоротив субсидії на продовольство, паливо та електроенергію, а державним службовцям і пенсіонерам не виплачували належні кошти.

Інфляція в країні, за оцінкою Fortune, наближається до 90%, тоді як курс іранського ріала впав до 2,99 млн ріалів за долар. Державна електроенергетична компанія почала застосовувати віялові відключення. Влада також скоротила постачання дешевого борошна та хліба у семи з 31 провінції Ірану.

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Голова економічної комісії іранського парламенту попередив про можливий дефіцит палива й опалення взимку, пославшись на пошкодження енергетичної інфраструктури під час війни.

Протести та судноплавство

Пекарі в західній провінції Зенджан та інших районах, за повідомленням пов’язаного з Вищою радою національної безпеки Ірану сайту Nour News, протестували через нестачу борошна. Пенсіонери та профспілки також проводили протести, зокрема з антиурядовими гаслами. Заступник міністра внутрішніх справ Алі Зейніванд заявив, що інфляція зробила зарплати недостатніми для покриття витрат на життя.

Командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер минулого місяця заявив, що блокада завадила Ірану експортувати щонайменше 25 млрд доларів у нафті. За його словами, США та їхні партнери також заморозили майже 350 млн доларів у криптоактивах.

Центральне командування США повідомило, що американські сили перенаправили 158 комерційних суден і вивели з ладу шість суден, які намагалися прорвати блокаду. Fortune також пише, що Іран останніми тижнями посилив атаки на комерційне судноплавство в Перській затоці, тоді як потік нафти з сусідніх країн залишається близьким до довоєнного рівня.

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