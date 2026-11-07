Президент Ізраїлю Герцог доручив Айзенкоту сформувати уряд — France 24
Президент Ізраїлю Іцхак Герцог доручив колишньому начальнику Генерального штабу Гаді Айзенкоту спробувати сформувати новий уряд. Рішення ухвалили після парламентських виборів 27 жовтня, що не дали ані Айзенкоту, ані чинному прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньягу чіткого шляху до формування парламентської більшості.
Спроба сформувати коаліцію
Як повідомляє France 24, релігійно-націоналістична коаліція Нетаньягу втратила більшість за підсумками виборів. Водночас цей блок залишився найбільшим у парламенті, а Нетаньягу намагається зберегти посаду глави уряду.
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Позиція арабських партій
Блок противників Нетаньягу, який очолює Айзенкот, відмовлявся об'єднуватися з арабськими партіями, підтримка яких могла б забезпечити йому більшість. Проте арабські лідери висунули кандидатуру Айзенкота під час тривалих консультацій із президентом Герцогом.
За даними видання, арабські лідери були невдоволені політикою Нетаньягу та його ультраправих союзників. Айзенкот є колишнім військовим начальником і головним суперником Нетаньягу в боротьбі за формування уряду.