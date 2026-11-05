Президент Ізраїлю Герцог розпочав консультації щодо нового уряду — Dawn

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог у Єрусалимі розпочав консультації з лідерами партій щодо формування нового уряду після виборів 27 жовтня. Жоден із політичних блоків не отримав більшості у 120-місцевому парламенті, тож президент закликав сторони до компромісу та застеріг від нових виборів, повідомляє Dawn.

Герцог має визначити, кому першому доручити формування уряду — чинному прем’єр-міністру Біньяміну Нетаньягу чи його супернику, колишньому начальнику Генштабу Гаді Айзенкоту. Президент заявив, що за відсутності очевидного переможця обидві сторони мають визнати: «не кожне зобов’язання і обіцянку можна виконати».

Терміни для формування коаліції

Спершу Герцог проведе два дні консультацій, після чого надасть одному з претендентів 28 днів для формування уряду. Цей термін може бути продовжений ще на 14 днів. Нетаньягу, який закликав сформувати широку урядову коаліцію під своїм керівництвом, після виборів у листопаді 2022 року формував уряд 58 днів.

Айзенкот отримав підтримку партії Raam, відомої як Об’єднаний арабський список. Партія заявила, що її парламентська група рекомендуватиме саме його для формування наступного уряду. Айзенкот пообіцяв, що в разі, якщо стане прем’єр-міністром, зміцнюватиме двопартійні зв’язки між США та Ізраїлем і співпрацюватиме з президентом США Дональдом Трампом задля стабілізації регіону.

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Суперечки довкола результатів

Герцог також засудив «грубість і расистські висловлювання» щодо арабської меншини, яка становить близько 20% населення Ізраїлю. На цих виборах арабські списки суттєво наростили підтримку.

Центральна виборча комісія повідомила, що перевірила 9069 виборчих дільниць після скарг і не виявила доказів, які ставили б під сумнів цілісність результатів. Комісія затвердила підсумки голосування: 15 членів підтримали рішення, двоє проголосували проти, ще 14 утрималися.

Міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір заявив, що його партія не визнає результатів, і закликав заарештувати лідерів арабсько-ізраїльських партій. Нетаньягу зі свого боку звинуватив керівників арабських списків у нібито отриманні коштів із Катару. Кілька ізраїльських медіа повідомили, що правоохоронці розслідують можливе отримання депутатом Айманом Одехом іноземних коштів; Об’єднаний список назвав це політичним переслідуванням.

Позиція опозиції

Айзенкот звинуватив Нетаньягу у спробі підірвати ізраїльську демократію та розпалити настрої проти обраних посадовців. Він також застеріг прем’єра від початку нової війни проти Ірану разом із Трампом. За словами Айзенкота, це може допомогти Нетаньягу домогтися уряду національної єдності або затягнути процес до нових виборів.

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