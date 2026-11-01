Президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав політиків відмовитися від роз'єднувальної риторики напередодні консультацій щодо формування нового уряду. Офіційні результати виборів мають представити президентові в середу, після чого він розпочне переговори з лідерами партій про можливість створення коаліції.

Як повідомляє ABC News Australia, вибори минулого вівторка не дали більшості ані чинній коаліції прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, ані блоку його опонентів, який очолює колишній начальник Генштабу Гаді Айзенкот. Якщо домовленості не буде досягнуто, ізраїльтянам може знадобитися знову голосувати найближчими місяцями.

Арабські партії отримали 19 мандатів

Зростання підтримки арабо-ізраїльських, або палестино-ізраїльських, партій забезпечило їм рекордне представництво в Кнесеті. Об'єднаний список і Об'єднаний арабський список здобули загалом 19 із 120 місць у парламенті. Їхня підтримка може бути необхідною для формування альтернативного уряду.

Нетаньягу заявив, що партії з єврейською більшістю не повинні співпрацювати з цими двома політичними силами. Він також звинувачував їх у нібито спробі «вкрасти» вибори та підтримці політики, яка, на його думку, загрожує існуванню держави Ізраїль.

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Умови потенційної співпраці

Перед виборами деякі лідери табору змін, зокрема Айзенкот, відкидали співпрацю з арабськими партіями. Лідер партії «Наш дім Ізраїль» Авігдор Ліберман повторив свою незгоду з такою співпрацею останніми днями. Водночас остання заява Айзенкота, на думку окремих коментаторів, може свідчити про пом'якшення його позиції.

Айзенкот заявив, що готовий до партнерства лише з політиками, які визнають Ізраїль єврейською державою та ХАМАС терористичною організацією. Лише ліві демократи на чолі з Яїром Голаном відкрито обговорюють можливість співпраці з Об'єднаним списком і Об'єднаним арабським списком. Ці партії могли б не входити до коаліції, а підтримувати уряд у Кнесеті, зобов'язавшись не блокувати його порядок денний.

Службу загальної безпеки Ізраїлю Шин Бет попросили перевірити звинувачення щодо ймовірного надходження іноземних коштів до арабо-ізраїльських громад перед голосуванням, які, за повідомленнями, могли надійти з Катару. Поліція Ізраїлю також розслідує заяви про можливі порушення напередодні виборів і в день голосування.

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