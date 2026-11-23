Президент Ізраїлю Іцхак Герцог під час саміту ELNET у Єрусалимі засудив насильство єврейських екстремістів проти палестинців на Західному березі річки Йордан та заявив про необхідність притягнути винних до відповідальності. Як повідомляє Jerusalem Post, ізраїльський президент наголосив, що напади на невинних людей і громади суперечать єврейським та ізраїльським цінностям.

Заклик до відповідальності

Герцог заявив, що для насильства проти цивільних немає виправдання, а такі дії не представляють ізраїльське суспільство. За його словами, ізраїльські правоохоронні органи працюють над встановленням причетних до нападів, їхнім арештом, розслідуванням та судовим переслідуванням.

Його заява пролунала на тлі серії повідомлень про інциденти в палестинських громадах на Західному березі. 22 листопада Jerusalem Post писала про напади та пошкодження майна в кількох місцях регіону. Раніше в листопаді Герцог попереджав ізраїльських високопосадовців, що посилення націоналістичного насильства може мати серйозні наслідки для безпеки.

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Відносини з Європою та сусідами

Також президент закликав зміцнювати дипломатичну співпрацю Ізраїлю з Європою та заявив про зростання антисемітизму й залякування єврейських громад у європейських країнах. Він відокремив допустиму критику політики ізраїльського уряду від нападів, спрямованих проти ідентичності Ізраїлю як єврейської держави.

Герцог окремо відзначив відносини Ізраїлю з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Марокко та Бахрейном, назвавши їх частиною ширшої регіональної дипломатичної співпраці. Він також наголосив на важливості збереження відкритих каналів діалогу з Йорданією та Єгиптом. Президент назвав мирний договір з Єгиптом давнім чинником регіональної стабільності та підкреслив стратегічне значення Йорданії для Ізраїлю.

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