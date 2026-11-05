Президент JFA Ташіма балотуватиметься у президенти ФІФА — Channel NewsAsia

У Японії президент Японської футбольної асоціації (JFA) Кодзо Ташіма заявив, що балотуватиметься на посаду президента ФІФА на виборах, запланованих на березень. Про це він повідомив японському виданню Sports Nippon, передає Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Підтримка JFA

Ташіма заявив, що оголосив про висунення за повної підтримки Японської футбольної асоціації. За його словами, участь у виборах для нього не зводиться до перемоги чи поразки, а має показати світові чесні, здорові та порядні засади, які, на його думку, сформував японський футбол.

Президент JFA додав, що саме такі цінності нині потрібні ФІФА. Він пояснив, що вирішив балотуватися, аби звернути на них увагу у світі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Переобрання Інфантіно

Чинний президент ФІФА Джанні Інфантіно також прагне переобрання. Reuters зазначає, що він зіткнувся з опозицією після невдалої липневої ініціативи залучити приватних інвесторів до нової комерційної структури ФІФА, яка мала володіти правами, пов’язаними зі змаганнями, зокрема чемпіонатом світу.

Агентство Reuters звернулося до Японської футбольної асоціації по коментар.

Читай нас у