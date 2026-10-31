Президент Казахстану Токаєв запропонував запросити РФ до ОТД — Euronews

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на 13-му саміті Організації тюркських держав в Анкарі, Туреччина, запропонував залучити Росію, державу-агресора, до ОТД через формат OTS Plus або надати їй статус спостерігача. За словами Токаєва, це могло б посилити авторитет і довіру до організації. Як повідомляє Euronews, домовленостей щодо участі Росії за підсумками саміту не оголосили.

Анкарська декларація

Саміт, який приймав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, завершився ухваленням Анкарської декларації. До ОТД входять Туреччина, Азербайджан, Казахстан, Киргизстан та Узбекистан. Туркменістан, який має статус спостерігача, представляв президент Сердар Бердимухамедов, а Азербайджан — міністр закордонних справ Джейхун Байрамов. Туреччина перебрала головування в організації від Азербайджану.

Ердоган акцентував на співпраці у сферах кібербезпеки, космічних технологій і цифрової торгівлі. Він запропонував створити спільну платформу цифрової торгівлі та велику тюркську мовну модель для огузької, кипчацької та карлуцької мовних груп. Декларація передбачає просування угоди з кібербезпеки, консультації щодо створення Ради ОТД з кібербезпеки та співпрацю в космічній галузі.

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Транспорт і промислові проєкти

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв запропонував програму «Тюркський світ — 100», що охоплює 100 спільних стратегічних інвестиційних і промислових проєктів. Серед пріоритетів він назвав переробку рідкісних і стратегічних мінералів, локалізацію виробництва обладнання для зеленої енергетики та випуск продукції з високою доданою вартістю.

Токаєв заявив, що за перші дев’ять місяців року обсяг вантажоперевезень Середнім коридором зріс на 30%, а транзитних перевезень — на 90%. Залізничні вантажоперевезення між Казахстаном та країнами ОТД наблизилися до 40 млн тонн. Декларація також згадує залізницю Китай—Киргизстан—Узбекистан, запропоновану Трансафганську залізницю, посилення митної співпраці та спільну стратегію транспортних коридорів.

Наступний саміт ОТД у 2027 році прийматиме Узбекистан. Новим генеральним секретарем організації визначили представника Узбекистану Мірвохіда Азімова, який змінить Кубаничбека Омуралієва.

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