Президент Кенії Руту відклав візит до регіону Гусіі — Nation Kenya

Президент Кенії Вільям Руту відклав запланований чотириденний візит до регіону Гусіі. Голова парламентської групи депутатів регіону Джоаш Ньямоко заявив, що депутати, які підтримують уряд, попросили главу держави перенести поїздку через незавершені проєкти та заплановані заходи. Про це повідомляє Nation Kenya.

Звернення депутатів

За словами Ньямоко, Руту мав прибути до Гусіі 23 жовтня та залишатися в регіоні до 26 жовтня. Він сказав, що депутати, які підтримують уряд, зустрілися в Найробі та попросили дати їм більше часу, щоб підготувати заплановані програми.

Nation Kenya з посиланням на джерела також повідомляє, що візит відклали на тлі суперництва між місцевими політичними групами та занепокоєння через невиконані обіцянки, дані під час попередньої поїздки президента. За даними видання, представники Руту мали розбіжності щодо програми туру.

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Незавершені проєкти

Серед проєктів, які викликають запитання, видання називає аеродром у Сунеці, будівництво якого ще не розпочалося. Місцеві жителі стверджують, що підрядники залишили майданчик невдовзі після візиту Руту до регіону у квітні 2026 року.

Напередодні запланованої поїздки міністр освіти Джуліус Огмба та губернатор округу Кісії Сімба Араті провели в Найробі зустріч лідерів Гусіі. Вони обговорювали урядові ініціативи й пріоритети розвитку, зокрема критичну інфраструктуру та дорожню мережу. Якщо візит призначать на нову дату, Руту може зіткнутися з питаннями щодо аеродрому й ринку в Сунеці, на які він раніше обіцяв виділити мільйони шилінгів.

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