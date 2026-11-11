Президент Христодулідіс обговорив із фон дер Ляєн кіпрське питання — Cyprus Mail

Президент Нікос Христодулідіс зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн в Анталії, Туреччина, на полях кліматичного саміту COP31. Вони обговорили кіпрське питання, а також відносини між Європейським Союзом і Туреччиною, повідомляє Cyprus Mail.

Зустріч на полях COP31

Зустріч відбулася в середу, 11 листопада, у турецькому середземноморському місті Анталія. Під час розмови з фон дер Ляєн Христодулідіс також порушив епізод на відкритті саміту: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не залишився на сцені, щоб привітати його.

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Інші зустрічі президента

Крім зустрічі з очільницею Єврокомісії, Христодулідіс зустрівся з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані та міністром навколишнього середовища Китаю Хуан Жуньцю.

Пізніше того ж дня Христодулідіс, як очікувалося, мав виступити на саміті лідерів у межах COP31.

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