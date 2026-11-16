Президент Кіпру хоче зустрітися з лідером турків-кіпріотів Ерхюрманом — Cyprus Mail

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що прагне зустрітися з лідером турків-кіпріотів Туфаном Ерхюрманом до наступніх тристоронніх переговорів за участі ООН. Про це повідомляє Cyprus Mail.

За словами Христодулідіса, можливість організувати таку зустріч сторони обговорять під час переговорів між їхніми представниками, запланованих на вівторок. На запитання про можливі строки зустрічі двох лідерів за участі ООН президент відповів, що наразі оголошувати нічого.

Футбольні матчі як захід довіри

Христодулідіс також привітав позитивну реакцію Ерхюрмана на пропозицію провести товариські футбольні матчі між командами греків-кіпріотів і турків-кіпріотів. Президент зазначив, що для цього може бути задіяна угода 2013 року за участі Кіпрської футбольної асоціації (KOA), яка дала б змогу проводити такі матчі під егідою визнаного керівного органу.

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Ця пропозиція є 18-м із 19 заходів зміцнення довіри, які Христодулідіс подав Ерхюрману та ООН. Раніше Ерхюрман заявляв, що готовий підтримати ідею, водночас наголошуючи, що пропонував провести подібні матчі кілька місяців тому.

Нові пункти перетину

Крім того, президент Кіпру повідомив про початок роботи з реалізації домовленостей щодо нових пунктів перетину в Луруджині-Лімпії та Камбосі-Каравостасі. Представники сторін і технічний комітет з питань пунктів перетину мають обговорити організаційні питання та строки щодо цих пунктів.

Христодулідіс окремо уточнив, що не планує зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом під час його візиту до Брюсселя. Водночас він сказав, що присутність Фідана на заходах ЄС свідчить про інтерес Туреччини до Євросоюзу.

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