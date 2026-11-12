Президент Кіпру Христодулідіс: ЄС має погодити бюджет до кінця року — Cyprus Mail

Як повідомляє Cyprus Mail, президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що Європейський Союз має погодити наступну багаторічну фінансову рамку на 2028–2034 роки до кінця 2026 року. За його словами, угоди слід досягти не пізніше завершення зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі, Бельгія, 17–18 грудня.

Переговори до грудневої зустрічі

За словами Христодулідіса, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не вестиме переговорів щодо бюджету після грудня. У зв’язку з цим президент Європейської ради Антоніу Кошта скликав позачерговий саміт на 26 і 27 листопада.

Перед самітом Кошта має представити третю пропозицію бюджету ЄС для наступної багаторічної фінансової рамки. Христодулідіс стверджує, що Кошта наполягає на погодженні бюджету до завершення грудневої зустрічі, а продовження переговорів у 2027 році не буде прийнятним.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Розбіжності щодо строків і суми

Президент Литви Гітанас Науседа припустив, що переговори можуть тривати до лютого, назвавши дедлайн до кінця року дуже амбітним. Він пояснив складність процесу позачерговими загальними виборами в Іспанії, призначеними на 29 листопада.

Єврокомісія спочатку пропонувала бюджет обсягом 1,76 трлн євро. У червні уряд Кіпру представив варіант на 1,73 трлн євро, а минулого місяця Ірландія запропонувала бюджет у 1,62 трлн євро — на 8% менше за початкову пропозицію Єврокомісії. Христодулідіс раніше допускав, що остаточна сума може бути більш ніж на 10% нижчою від первісного проєкту.

Читай нас у