Президент Кіпру Христодулідіс хоче обговорити британські бази — Cyprus Mail

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що країна прагне врегулювати статус британських військових баз на острові. За його словами, уряд Великої Британії не виключив обговорення цього питання, повідомляє Cyprus Mail.

Позиція президента Кіпру

В інтерв’ю британському виданню The Observer Христодулідіс заявив, що необхідно покласти край колоніальній спадщині, пов’язаній із базами. Водночас він наголосив, що така позиція не є проявом антибританських настроїв.

Президент не уточнив, яких саме змін домагатиметься Кіпр. Він сказав, що країна має різні варіанти, але не вестиме публічних переговорів із поваги до британського уряду.

Позиція Лондона щодо баз

Питання знову опинилося в центрі уваги після удару безпілотника по авіабазі Королівських військово-повітряних сил Великої Британії Акротирі 2 березня. Cyprus Mail зазначає, що це, найімовірніше, був іранський дрон Shahed, який, за версією видання, із Лівану запустило угруповання «Хезболла».

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Після атаки Христодулідіс назвав бази наслідком колоніалізму та пообіцяв обговорити їхній статус із Лондоном після завершення регіональної кризи. Раніше The Telegraph повідомляла, що він прагнув переглянути домовленості про безпеку за договором 1960 року.

Міністр оборони Великої Британії Алістер Карнс публічно заявив, що правовий статус баз не підлягає переговорам, а передавання суверенітету над ними не розглядається. За його словами, пріоритетом Лондона є співпраця з Кіпром.

Заяви про повернення Британії до ЄС

Окремо Христодулідіс назвав можливе повернення Великої Британії до Європейського Союзу взаємовигідним кроком. Він сказав, що всі 27 держав-членів ЄС вітали б таку можливість, хоча не очікує подання Лондоном заявки впродовж найближчих двох років.

Читай нас у