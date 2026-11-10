Президент Кіпру Христодулідіс має вирушити до Анталії на COP31 — Cyprus Mail

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс у вівторок, 10 листопада, має вирушити до Анталії в Туреччині для участі в Конференції ООН зі зміни клімату COP31. Як повідомляє Cyprus Mail, офіційне запрошення він отримав після дипломатичних зусиль Нікосії.

Саміт лідерів 11–12 листопада

COP31 розпочалася в понеділок і триватиме до 20 листопада. Саміт глав держав і урядів запланований на 11 та 12 листопада, де учасники представлять свої позиції та зобов’язання щодо кліматичних дій.

Конференція присвячена посиленню міжнародних дій у відповідь на зміну клімату, виконанню Паризької угоди та адаптації до наслідків кліматичної кризи. Також учасники обговорюватимуть енергетичний перехід, фінансування кліматичних заходів і зміцнення стійкості до впливу зміни клімату.

Дипломатичне значення запрошення

Урядові джерела повідомили Кіпрському інформаційному агентству, що участь Христодулідіса має особливе дипломатичне значення. За їхніми словами, запрошення стало результатом скоординованих дипломатичних кроків Нікосії за участю європейських інституцій і держав-членів ЄС.

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Ці ж джерела заявили, що Євросоюз тиснув на ситуацію, виходячи зі спільної позиції: повна та рівна участь держави-члена у міжнародних процедурах не може бути поставлена під сумнів або односторонньо обмежена.

13 жовтня Христодулідіс заявляв, що відвідає саміт COP31, попри те, що Туреччина не визнає його главою держави. Раніше, 11 жовтня, урядові джерела повідомляли Кіпрському інформаційному агентству, що Кіпр нібито отримав лист-запрошення на саміт в Анталії. Вони не уточнили, хто саме надіслав запрошення.

Це повідомлення з’явилося після публікації Kathimerini, яка стверджувала, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган надіслав персональні листи лідерам 26 держав ЄС із запрошенням на зустріч лідерів COP31. За даними видання, Кіпр спочатку не включили до цього переліку.

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