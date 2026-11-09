Президент Кіпру Христодулідіс заявив про згоду на пропозиції ООН — Cyprus Mail

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що греко-кіпрська сторона прийняла всі пропозиції, які передала посланниця ООН Марія Анхела Ольгін напередодні тристоронньої зустрічі з лідером турків-кіпріотів Туфаном Ерхюрманом. Про це Cyprus Mail повідомляє з посиланням на заяву президента перед початком зустрічі.

За словами Христодулідіса, він прибув на зустріч із позитивним настроєм і очікував відповіді турецько-кіпрської сторони на пропозиції Ольгін. Президент висловив сподівання, що відповідь буде позитивною, після чого сторони зможуть зробити конкретні оголошення для подальшого поступу.

Пропозиції сторін

Христодулідіс наголосив, що обидві сторони отримали конкретні пропозиції, передані посланницею ООН минулого вівторка. Він сказав, що на момент його заяви відповіді від турецько-кіпрської сторони ще не надходило.

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Ерхюрман своєю чергою повідомив, що турецько-кіпрська сторона підготувала пакет пропозицій для налагодження діалогу щодо обговорених раніше питань. За його словами, пакет враховує не лише позицію його сторони, а й погляди греко-кіпрської сторони. Також він анонсував нову пропозицію, яка, на його думку, може істотно змінити динаміку переговорного процесу.

Переговори без попередніх умов

Ольгін раніше припустила, що сторони могли б розпочати повноцінні переговори без попередніх умов. Вона запропонувала насамперед обговорити питання ротаційного президентства після можливого врегулювання. Турецько-кіпрська сторона наполягає, щоб принцип такого президентства погодили до початку переговорів, тоді як греко-кіпрська вважає, що це питання слід вирішувати під час них.

Посланниця ООН також застерегла, що провал нинішньої ініціативи з відновлення переговорів може завдати значної шкоди. За її словами, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш не хоче скликати розширену зустріч у форматі «п’ять плюс один» без належної підготовки.

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