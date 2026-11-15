Президент Кіпру Христодулідіс закликав до возз’єднання острова — Cyprus Mail

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що Республіка Кіпр є спільним домом для всіх її законних громадян, зокрема греків-кіпріотів, турків-кіпріотів, маронітів, вірмен і латинян. Під час відзначення 43-х роковин проголошення незалежності турецько-кіпрською владою у 1983 році він звернувся до турків-кіпріотів із закликом обрати спільний шлях у вільній, об'єднаній та європейській батьківщині.

Як повідомляє Cyprus Mail, Христодулідіс заявив, що майбутнє турків-кіпріотів не пов'язане з окупацією та поділом острова. Він також назвав неприйнятними, за його словами, вимоги Анкари щодо вирішення кіпрського питання у форматі двох держав.

Резолюції Ради Безпеки ООН

Президент Кіпру назвав декларацію незалежності турецько-кіпрської влади незаконним актом, який, за його словами, від початку засудила міжнародна спільнота. Він послався на резолюції Ради Безпеки ООН №541 від 1983 року та №550 від 1984 року.

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У резолюції №541 Рада Безпеки висловила жаль через заявлене відокремлення частини Республіки Кіпр. Резолюція №550 повторила заклик до держав не визнавати проголошену Турецьку Республіку Північного Кіпру та не сприяти їй. Христодулідіс заявив, що ці документи однозначно засудили сепаратистський акт, назвали його юридично недійсним і закликали держави утриматися від визнання цього утворення та допомоги йому.

Запланована зустріч

За словами Христодулідіса, попри те, що він назвав провокаціями Туреччини та затягуванням процесу, грецько-кіпрська сторона працює над відновленням змістовних переговорів щодо кіпрського врегулювання. Він зазначив, що ці зусилля мають спиратися на вже напрацьовані домовленості, погоджену рамку та принципи, цінності й право Європейського Союзу.

Президент додав, що грецько-кіпрська сторона очікує на заплановану тристоронню зустріч за його участю, лідера турків-кіпріотів Туфана Ерхюрмана та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша. На ній сторони сподіваються оголосити про розширену зустріч за участю обох сторін на острові, Греції, Туреччини, Великої Британії та ООН, яка, за оцінкою Христодулідіса, може відкрити шлях до відновлення змістовних переговорів.

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