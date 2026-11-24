Президент Кіпру Нікос Христодулідіс у вівторок, 24 листопада, має офіційно відкрити у Васіліко стратегічний термінал зберігання палива вартістю понад €60 млн. Об’єкт, який розвиває Кіпрська організація з управління нафтовими запасами (KODAP), є частиною Енергетичного центру Васіліко, повідомляє Cyprus Mail.

Сім резервуарів для стратегічних запасів

Перша черга термінала складається із семи резервуарів сукупною місткістю 173 тис. тонн, а також операційної та протипожежної інфраструктури. У KODAP заявили, що завершення та експлуатація цієї черги посилять спроможність організації виконувати свої обов’язки, оперативно реагувати на кризові ситуації та допоможуть захистити енергетичні постачання Кіпру.

Організація назвала термінал інфраструктурою національного стратегічного значення. За даними KODAP, будівництво об’єкта разом з операційними та протипожежними системами стало можливим завдяки співпраці державних служб і приватного сектору.

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Стратегічні запаси Кіпру

За даними, на які в березні посилався колишній міністр енергетики Георгіос Папанастасіу, стратегічні запаси нафти й нафтопродуктів Кіпру становили близько 530 тис. тонн. Приблизно 400 тис. тонн фізично зберігалися на острові, ще 110 тис. тонн були забезпечені контрактними домовленостями в інших країнах ЄС, а близько 20 тис. тонн авіаційного пального й дизеля зберігалися у Греції.

За словами Папанастасіу, у 2025 році Кіпр вивільнив стратегічні запаси авіаційного пального після того, як Ізраїль призупинив його експорт на тлі конфлікту в Газі. KODAP, заснована у 2003 році, відповідає за підтримання мінімальних запасів сирої нафти та нафтопродуктів.

Новий паливний термінал є окремим від незавершеного проєкту термінала для імпорту скрапленого природного газу у Васіліко. Початковий контракт на його будівництво розірвали у 2024 році. У жовтні міністр енергетики Міхаліс Даміанос повідомив парламенту, що уряд очікує введення LNG-термінала в експлуатацію до 2030 року.

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