Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив у Маммарі, що поступ Туреччини у відносинах із Європейським Союзом уже пов’язаний із кіпрським питанням. За його словами, Анкара прагне позитивних змін у відносинах з ЄС, але не погоджується пов’язувати свої європейські прагнення з розвитком ситуації щодо Кіпру.

Розмова після зустрічі в Анкарі

Христодулідіс повідомив, що провів тривалу телефонну розмову із представником ЄС з кіпрського питання Раффаеле Фітто. Це сталося після зустрічі Фітто з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом в Анкарі, повідомляє Cyprus Mail.

Президент Кіпру привітав цю зустріч, наголосивши, що Фідан прийняв Фітто саме як призначеного ЄС представника з кіпрського питання, а не як віцепрезидента Європейської комісії. Христодулідіс назвав це важливим.

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Позиція щодо переговорів

За словами президента, розмова Фітто з Фіданом знову продемонструвала бажання Анкари домогтися позитивного розвитку відносин із ЄС. Водночас він зазначив, що між сторонами є принципова розбіжність: Туреччина наполягає, аби поступ на її європейському шляху не залежав від розвитку кіпрського питання.

Христодулідіс заявив, що, за позицією ЄС, ці процеси вже пов’язані, а конкретний прогрес залежить від самої Туреччини. Він назвав зустріч Фітто та Фідана важливим першим кроком і повідомив, що контакти продовжаться.

Також президент Кіпру висловив сподівання на позитивний розвиток зусиль із відновлення переговорів після запланованої на вівторок зустрічі з лідером турків-кіпріотів Туфаном Ерхюрманом. Він очікує, що генеральний секретар ООН якомога швидше визначить дату тристоронньої зустрічі, яка має відкрити шлях до відновлення переговорів у ширшому форматі конференції.

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