У Брюсселі, Бельгія, президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що Туреччина є провідною країною за порушенням санкцій проти Росії — держави-агресора. Він закликав Європейський Союз перейти від визнання проблеми до подальших кроків для реагування на неї, повідомляє Cyprus Mail.

Заклик до дій ЄС

За словами Христодулідіса, ЄС не має лише визнавати факт порушення санкцій, а повинен перейти до наступного етапу розв'язання цієї проблеми. Видання зазначає, що він, імовірно, мав на увазі доповідь спецпосланця ЄС із санкцій Девіда О’Саллівана, яка, за даними українського видання Kyiv Independent, була розіслана країнам ЄС у вівторок.

Cyprus Mail звернулося до Європейської комісії із запитом щодо оприлюднення доповіді та її змісту. Президент Кіпру також заявив, що Республіка Кіпр підтримуватиме зусилля ЄС, зокрема зробить свій внесок у заплановані на наступний рік позики Україні на 45 млрд євро.

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Обмеження для російської нафти

ЄС заборонив імпорт із Росії сирої нафти, нафтопродуктів, скрапленого природного газу, вугілля, низки металів, цементу, деревини, асфальту та діамантів. Також діє цінове обмеження: російську нафту можна транспортувати до третіх країн через Європу, якщо її продають не дорожче ніж по 47,60 долара за барель.

За інформацією Kyiv Independent, у січні—вересні Росія отримала 102 млрд доларів від експорту сирої нафти — більше, ніж за весь попередній рік. Видання також зазначило, що чинні санкції ЄС відіграли важливу роль в обмеженні можливості Росії отримувати вигоду зі зростання цін на нафту через кризу на Близькому Сході.

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