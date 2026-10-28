Президент Китаю Сі привітав Лулу з переобранням у Бразилії — ECNS

Президент Китаю Сі Цзіньпін привітав президента Бразилії Луїса Інасіу Лулу да Сілву з переобранням на посаду глави держави. Про це повідомляє ECNS.

Заява Сі Цзіньпіна

У привітанні Сі заявив, що Лула зробив важливий внесок у розвиток відносин між Китаєм і Бразилією. За його словами, протягом останніх років він і бразильський президент підтримували тісну комунікацію різними способами та спільно спрямовували розвиток китайсько-бразильської спільноти спільного майбутнього.

Китайський лідер зазначив, що ця взаємодія має на меті сприяти більш справедливому світу та сталому розвитку планети. Він також назвав дедалі помітнішим глобальне, стратегічне і довгострокове значення двосторонніх відносин.

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Співпраця двох держав

Сі Цзіньпін заявив, що відносини Китаю та Бразилії стали прикладом солідарності й співпраці між країнами Глобального Півдня. Він наголосив, що надає великого значення їхньому розвитку та готовий співпрацювати з Лулою для поглиблення всеосяжної стратегічної координації між двома країнами й підвищення добробуту їхніх народів.

Того ж дня віцепрезидент Китаю Хань Чжен надіслав вітальне послання Жералду Алкміну, якого переобрали віцепрезидентом Бразилії.

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