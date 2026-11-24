Президент Китаю Сі Цзіньпін закликав до тривалого припинення вогню в Газі, захисту цивільного населення та відновлення мирних переговорів між Палестиною й Ізраїлем. У посланні учасникам зустрічі ООН з нагоди Міжнародного дня солідарності з палестинським народом він також виступив проти захоплення земель і дій, що порушують права палестинців, повідомляє Anadolu Agency.

Дводержавне врегулювання

Сі заявив, що палестинське питання є центральним для Близького Сходу. За його словами, нинішня напруженість у регіоні не має відвертати увагу міжнародної спільноти від цього питання.

Ключем до врегулювання він назвав дотримання дводержавного рішення та сприяння відновленню палестино-ізраїльських мирних переговорів. Китайський президент додав, що управління окупованим Західним берегом Йордану та повоєнна відбудова Гази мають відбуватися за принципом «палестинці керують Палестиною».

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Заклик до конкретних дій

Сі закликав міжнародну спільноту перетворити зобов'язання щодо підтримки Палестини на конкретні кроки, сприяти стійкому припиненню вогню в Газі та гарантувати безпеку цивільних. Він також заявив, що справедливість переможе, і підтвердив підтримку Китаєм законних національних прав палестинського народу.

За палестинськими даними, від жовтня 2023 року на Західному березі Йордану внаслідок атак ізраїльської армії та поселенців загинули понад 1220 палестинців, близько 13 750 людей дістали поранення, а понад 26 тисяч були затримані.

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