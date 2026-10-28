Президент Китаю Сі закликав Японію зберегти основу відносин — Channel NewsAsia

У Китаї президент Сі Цзіньпін у посланні зі співчуттями родині колишнього прем’єр-міністра Японії Ясуо Фукуди закликав нинішнє японське керівництво берегти політичну основу двосторонніх відносин, повідомляє Channel NewsAsia.

Послання Сі Цзіньпіна

За даними китайського державного агентства Xinhua, Сі назвав Фукуду політиком чесності та відповідальності, а також давнім другом китайського народу. Китайський лідер також сказав, що Фукуда дотримувався правильного погляду на історію.

Ясуо Фукуда помер у четвер минулого тижня від серцевої недостатності у віці 90 років. Під час нетривалого перебування на посаді прем’єр-міністра він прагнув зміцнити зв’язки Японії з азійськими сусідами, зокрема з Китаєм.

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Напруження між Китаєм і Японією

Сі висловив сподівання, що японські лідери цінуватимуть зусилля старшого покоління політиків, дотримуватимуться чотирьох політичних документів між Китаєм і Японією та берегтимуть політичну основу двосторонніх відносин. Він додав, що Китай пам’ятатиме внесок Фукуди у китайсько-японські відносини та розвиток Азії.

Відносини двох країн погіршилися наприкінці 2025 року після заяв прем’єр-міністерки Японії Санае Такаїті про можливе застосування японських військових, якщо дії Китаю щодо Тайваню загрожуватимуть японській території. Пекін вимагав відкликати ці заяви, порадив своїм громадянам не подорожувати до Японії та заборонив експорт до неї товарів, які можуть мати військове застосування, зокрема деяких рідкісноземельних елементів.

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