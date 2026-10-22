Президент Колумбії оголосив вилучення експонатів із Нацмузею — Al Jazeera

Президент Колумбії Абелардо де ла Еспрієлла оголосив культурну контрреволюцію, що передбачає вилучення десятків експонатів із Національного музею в Боготі. Йдеться, зокрема, про експозиції з історії соціальних рухів, феміністичного та ЛГБТК+ активізму, а також політичного насильства в країні, повідомляє Al Jazeera.

Заяви президента

Де ла Еспрієлла, якого видання називає консервативним союзником президента США Дональда Трампа, заявив, що прагне не допустити переходу культурних установ під вплив того, що він називає атеїстичним соціальним комунізмом.

Міністерка культури Паола Ольгін повідомила, що уряд переглядає та оновлює експозиції і кураторські практики в інших музеях, підпорядкованих її міністерству. Міністерство закордонних справ також перейменувало внутрішній двір, який раніше був присвячений лідеру корінних народів. Відомство пояснило це кампанією президента проти woke-ідеології.

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Протести біля музею

У середу десятки демонстрантів зібралися біля Національного музею в центрі Боготи, вхід до якого охороняла поліція. Правозахисні групи, митці та студенти звинуватили уряд у цензурі й заявили, що зміни можуть стерти важливі частини історії Колумбії.

Студент-історик Азул Ріаскос заявив, що влада просуває образ Колумбії як винятково білої, католицької та іспаномовної країни, який виключає чорношкірі, корінні та ЛГБТК+ спільноти. Антрополог Артуро Санабрія на протесті назвав підхід уряду формою неоколоніального втручання та пов’язав його з політичними наративами, запозиченими зі США.

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