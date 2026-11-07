Президент Колумбії Абелардо де ла Еспріелья публічно підтримав директора Адміністративного департаменту президентства Dapre Карлоса Ріоса після того, як у його будинку виявили трьох осіб із записами у судових реєстрах. Про це повідомляє The Rio Times.

За даними колумбійської влади, органи, що забезпечують охорону, виявили цих людей усередині помешкання Ріоса 28 жовтня. Речник президентської адміністрації Міллер Сото 3 листопада наголосив, що їх знайшли саме в резиденції, а не біля неї. У президентстві заявили, що в судових записах цих осіб згадуються вбивство та вісім крадіжок за обтяжуючих обставин.

Осіб ідентифікували та передали у розпорядження органів влади, однак офіційного підтвердження їхнього затримання немає. Також не розкрито їхніх імен, причин перебування в будинку та обставин, за яких вони туди потрапили.

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Підтримка президента

7 листопада де ла Еспріелья написав у соцмережі X, що підтримує Ріоса та не залишить без захисту членів своєї команди. Президент також заявив, що повідомлення про можливі порушення мають бути розслідувані до кінця, а влада не дозволить погрозами чи залякуванням змусити замовкнути тих, хто повідомляє про корупцію.

Попередні заяви Ріоса

21 жовтня Ріос виступив на засіданні Другої комісії Сенату Колумбії, яка розглядає питання зовнішньої політики й оборони. Він заявив про можливі порушення в контрактах на надання послуг, пов’язаних із 48 жінками, за попереднього уряду Густаво Петро. Ріос також говорив про використання жінок як інструменту, однак ці твердження не є судовими висновками.

Президентська адміністрація пов’язала появу людей у будинку посадовця із заявами Ріоса та закликала владу перевірити можливий зв’язок. Водночас цей зв’язок не встановлений. Офіс генерального прокурора відкрив попередню перевірку щодо контрактів Dapre, а джерело не повідомляє про його заяви щодо події в помешканні Ріоса.

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