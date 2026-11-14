Президент Куби заявив про готовність відбити можливу агресію США — Der Spiegel

Президент Куби Мігель Діас-Канель заявив у Кубі, що країна готується до можливого нападу американських військових. Кубинська влада, за його словами, має намір відбити будь-яку спробу іноземної військової агресії проти держави.

Заява кубинського президента

Діас-Канель наголосив, що Куба є мирною країною та не становить загрози національній безпеці Сполучених Штатів. Він також розкритикував неодноразові заяви американських політиків щодо намірів здійснити військову агресію проти острова, не назвавши безпосередньо президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє Der Spiegel, кубинський лідер виступив у День національної оборони в муніципалітеті Бойєрос на південь від Гавани. Його слухали високопоставлені військові, представники Комуністичної партії та місцевої влади.

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Слова Трампа та навчання на Кубі

Трамп раніше в радіоінтерв’ю заявив, що хоче домогтися зміни влади на Кубі до завершення свого президентського терміну та допускає можливість військової операції. У жовтні, перед тодішніми виборами до парламенту США, він також казав, що американські військові кораблі після місії у війні з Іраном могли б вирушити до Куби.

Після військової атаки США на Венесуелу, під час якої в січні Ніколаса Мадуро захопили та доправили до Сполучених Штатів, на Кубі регулярно проводять військові навчання і зустрічі для координації оборонних заходів. Військові також навчають цивільних базових військових навичок у межах стратегії, яку кубинська влада називає війною всього народу.

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