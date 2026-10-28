Президент Лі Чже Мьон пояснив слова про працівників-мігрантів — Korea Herald

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що його нещодавні коментарі щодо працівників-мігрантів стосувалися необхідності насамперед працевлаштовувати громадян країни через серйозну проблему безробіття. Про це Korea Herald повідомляє з посиланням на дописи президента в соцмережі X.

Під час засідання уряду у вівторок Лі обговорював нестачу робочої сили в сільському, лісовому господарстві, тваринництві та рибальстві. Він заявив, що ці галузі мають значення для національної безпеки, але постійно потерпають від дефіциту працівників. Президент також сказав, що іноземні робітники, які переказують зароблені кошти за кордон, роблять менший внесок у національну економіку.

Пропозиція щодо субсидій

У дописі в X Лі уточнив, що не заперечував внесок працівників-мігрантів в економіку, а порівнював його з внеском корейських працівників у зайнятість, споживання та внутрішній попит. На його думку, влада має шукати способи збільшити наймання місцевих працівників, зокрема через субсидування зарплат.

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Президент запропонував розглянути фінансову підтримку, щоб заохотити більше корейців працювати в аграрному секторі, передусім на сезонних роботах улітку. Він також вимагав від газети Hankyoreh виправлення та вибачень через заголовок, який, на його думку, не передавав повного змісту його слів. Після зміни заголовка виданням Лі повторно закликав пояснити це рішення та вибачитися.

Реакція правозахисних груп

Організації, які захищають права мігрантів, розкритикували заяви президента. Альянс за рівні права працівників-мігрантів назвав їх ненависницькими, а організація 1218 For All заявила, що такий підхід не враховує становища сільських громад і механізмів економічного обігу.

Правозахисники наголосили, що фермерські та рибальські громади не можуть забезпечити достатню кількість працівників у періоди збирання врожаю без іноземних сезонних робітників. У квітні Міністерство сільського господарства, продовольства та сільських справ схвалило рекордні 93 503 робочі місця для іноземних сезонних працівників на перше півріччя. За даними урядового опитування 2025 року, у структурі розподілу загального доходу іноземних громадян 37,3% становили повсякденні витрати, а 25,5% — внутрішні та закордонні грошові перекази.

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