Президент Лі Чже Мьон посилює спілкування з громадянами — Korea Herald

Президент Лі Чже Мьон розширює пряме спілкування з громадянами через соціальні мережі, контакти з пресою та особисті зустрічі. Як повідомляє Korea Herald, він визнав, що його адміністрація недостатньо пояснювала свою політику та реагувала на занепокоєння суспільства.

Соцмережі та зустрічі

Лі Чже Мьон активніше використовує платформу X, зокрема для захисту судових реформ, відповідей на побоювання щодо незалежності прокуратури та запевнень стосовно постачання пального на тлі конфлікту на Близькому Сході.

Президентський офіс також розглядає тематичні публічні дискусії під час регіональних поїздок, щоб безпосередньо чути людей, яких стосуються урядові рішення.

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Рейтинг і пояснення політики

Згідно з опитуванням Realmeter від 12 жовтня, рівень схвалення роботи президента знизився до 35,2%, а згодом відновився до 37,3%. Це відбувалося на тлі суперечок навколо судових реформ, питань безпеки та вартості житла.

Лі Чже Мьон визнав, що відірвався від реалій на місцях, і поставив питання, чи достатньо його реформи враховують інтереси людей, яких зачіпають державні рішення. Він також доручив міністерствам замінити довгі переліки досягнень чіткішими поясненнями важливих результатів політики.

За даними видання, на оновлену комунікаційну стратегію вплинули щоденні телевізійні пресконференції президентки Мексики Клаудії Шейнбаум. Планується проводити більше дебатів, пресконференцій і прямих трансляцій.

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