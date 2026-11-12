Президент Лі Чже Мьон відвідає саміти АСЕАН і АТЕС — Korea Herald

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон наступного тижня здійснить поїздки до Філіппін і Китаю, щоб узяти участь у самітах Асоціації держав Південно-Східної Азії та Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Візит до Маніли

Лі вирушить у понеділок до Маніли, де перебуватиме на саміті АСЕАН до вівторка. Про заплановані візити повідомив радник президента з національної безпеки Ві Сон Лак, пише Korea Herald.

Після завершення філіппінської частини поїздки президент Південної Кореї у середу вирушить до Шеньчженя. Там він проведе два дні та візьме участь у саміті АТЕС.

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Зустрічі з лідерами

За словами Ві Сон Лака, під час двосторонніх і багатосторонніх зустрічей Лі має намір зміцнювати взаємну довіру та співпрацю з іншими главами держав. Президент також планує наголосити на внеску Південної Кореї у розв'язання регіональних викликів.

Серед таких питань радник назвав ланцюги постачання у сфері енергетики, транснаціональну злочинність і продовольчу безпеку.

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