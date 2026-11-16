Президент Лі Чже Мьон закликав посилити солідарність з АСЕАН — Korea Herald

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон на саміті Південна Корея—АСЕАН у Манілі на Філіппінах закликав посилити солідарність із країнами Південно-Східної Азії на тлі геополітичної напруженості та економічної невизначеності. Він пообіцяв, що Сеул буде надійним партнером у реалізації 20-річного плану розвитку об’єднання. Про це повідомляє Korea Herald.

Підтримка плану до 2045 року

Лі Чже Мьон заявив про підтримку ASEAN Community Vision 2045 — стратегії, ухваленої у травні 2025 року. Документ передбачає перетворення Південно-Східної Азії на один із центрів зростання в Індо-Тихоокеанському регіоні до 2045 року.

Президент також підтвердив підтримку провідної ролі АСЕАН у регіональному діалозі та співпраці, яку в об’єднанні називають центральністю АСЕАН. За його словами, Сеул цінує роль АСЕАН у зусиллях із підтримання тривалого миру та стабільності на Корейському півострові.

Лі Чже Мьон зазначив, що партнерство Південної Кореї та АСЕАН має забезпечувати відчутні результати для жителів усіх країн.

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Безпека, технології та торгівля

На саміті Лі Чже Мьон згадав про співпрацю правоохоронних органів у протидії транскордонному онлайн-шахрайству в межах проєкту KARE, а також про ініціативу KAMSA, спрямовану на зміцнення потенціалу морської безпеки. Окремо він запропонував ініціативи щодо співпраці у сфері штучного інтелекту та культурних і креативних індустрій.

Сторони також ведуть переговори щодо модернізації Угоди про вільну торгівлю між АСЕАН і Південною Кореєю. Перший формальний раунд переговорів відбувся в Сеулі в червні цього року; вони охоплюють 13 напрямів, зокрема цифрову торгівлю, критично важливі мінерали та ланцюги постачання. Лі Чже Мьон заявив, що сторони прагнутимуть довести річний двосторонній товарообіг до 300 млрд доларів.

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший, який головував на зустрічі, підтримав заклик до тіснішої співпраці, зазначивши актуальність партнерства на тлі стратегічної невизначеності, технологічних змін і транскордонних викликів.

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