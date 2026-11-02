Президент Лі Чже Мьон звернеться до парламенту щодо бюджету — Korea Herald

У Південній Кореї президент Лі Чже Мьон має виступити 2 листопада перед Національними зборами щодо проєкту державного бюджету на 2027 рік. Очікується, що він закличе парламентські сили двох таборів підтримати ухвалення документа.

Найбільший бюджет

Уряд подав бюджетний законопроєкт до парламенту у вересні. Він передбачає загальні державні видатки на рівні 820,9 трлн вон, або $614,5 млрд, що більш ніж на 10% перевищує показник поточного року.

Як повідомляє Korea Herald, зростання видатків запропонували на тлі очікуваного збільшення податкових надходжень завдяки буму в напівпровідниковій галузі.

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Фонд майбутнього

Під час звернення президент, як очікується, наголосить на потребі активних витрат для стабілізації умов життя населення, розвитку індустрій — майбутніх рушіїв зростання та збалансованого регіонального розвитку.

У межах найбільшого в історії країни бюджетного плану уряд також має намір створити Фонд майбутнього обсягом 160 трлн вон. Його планують спрямувати на підтримку молодих поколінь, розвиток економічних рушіїв і регіонів.

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