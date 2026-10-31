Президент Лі перевірив пілот базового доходу в Південній Кореї — Korea Herald

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон у суботу відвідав провінцію Північний Кьонсан на південному сході країни, щоб оглянути урядову пілотну програму щомісячного базового доходу для мешканців сільських містечок, де скорочується населення.

Неоголошена поїздка

Лі розповів про неоголошену поїздку у дописі в соціальних мережах. Він також привітав жителів повітів Йонян і Чхонсон, розташованих у Північному Кьонсані. Про поїздку Korea Herald повідомило з посиланням на Yonhap.

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Виплати у сертифікатах

Уряд Лі запровадив схему, за якою місцеві жителі щомісяця отримують подарункові сертифікати на 150 тисяч вон — приблизно 112 доларів США. Такий формат виплат передбачено пілотною програмою базового доходу для жителів територій із депопуляцією.

Загалом 69 повітів у країні визначено як регіони зі скороченням населення. Наразі пілотну програму реалізують у 17 із них у різних частинах Південної Кореї.

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