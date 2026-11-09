Президент Лі пообіцяв стабільне фінансування пожежних служб — Korea Herald

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон на церемонії до 64-го Дня пожежників у Седжоні пообіцяв забезпечити стабільне фінансування пожежних служб, збільшити кількість персоналу та посилити захист пожежників. Він наголосив, що безпека населення не може бути гарантована, якщо не захищені самі пожежники, повідомляє Korea Herald.

Лі заявив, що уряд має стати «119» для пожежників, маючи на увазі номер екстрених служб у країні. За його словами, влада має забезпечити однаковий і комплексний протипожежний захист незалежно від місця проживання людей та збільшити інвестиції у громадську безпеку.

Інвестиції та нові технології

Президент також анонсував розвиток науково обґрунтованої системи пожежогасіння. Вона передбачає використання штучного інтелекту для прогнозування ризиків на місцях надзвичайних ситуацій, а також роботів і дронів, які першими заходитимуть до небезпечних зон.

Серед інших заходів Лі назвав поліпшення умов праці та медичного забезпечення пожежників, підтримку нещодавно відкритої Національної пожежної лікарні й створення оздоровчого центру для фізичного та психічного здоров’я працівників служби.

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Заплановані видатки

Напередодні адміністрація президента, уряд і керівна Демократична партія домовилися розглянути виділення близько 2 трлн вон, або $1,5 млрд, на ключові інвестиції у пожежні служби. Кошти мають зменшити фінансове навантаження на місцеву владу. Сторони також планують домагатися додаткового фінансування обладнання, навчальних об’єктів і спеціалізованих медичних послуг під час розгляду парламентом бюджету на наступний рік.

Потреба в активнішій участі центральної влади обговорюється через те, що місцеві органи влади досі покривають близько 90% витрат на пожежні служби, хоча пожежники отримали статус державних службовців у 2020 році. Дискусія посилилася після загибелі пожежника Кім Чін Сока під час гасіння пожежі на заводі в Пучхоні в середині жовтня.

На церемонії Лі вшанував загиблих пожежників і висловив співчуття їхнім родинам. За його словами, поліпшення реагування на надзвичайні ситуації за останній рік дало змогу скоротити кількість смертей унаслідок пожеж на 15,7%.

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