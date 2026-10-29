Президент Лі закликав переглянути пільги для мультикультурних сімей — Korea Herald

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон закликав переглянути окремі пільги для мультикультурних сімей, зокрема їхній пріоритетний доступ до субсидованих післяпологових центрів у Сеулі. Як повідомляє Korea Herald, президент заявив, що влада перевірить, чи є переконлива потреба не лише запобігати шкоді для таких родин, а й надавати їм преференції.

Пріоритет у післяпологових центрах

Дискусія почалася після допису Лі в X у середу. Він звернув увагу на правила прийому до програми субсидованих післяпологових центрів, яка діє через приватні заклади-партнери. Матері з мультикультурних сімей мають другий пріоритет разом із матерями з інвалідністю, вихідцями з Північної Кореї, а також особами, відзначеними за заслуги перед державою, або членами їхніх сімей.

Перший пріоритет під час прийому мають отримувачі базової соціальної допомоги та люди з доходами, близькими до межі бідності. У четвер Лі заявив, що деякі програми не мають перетворюватися на надмірні переваги або зворотну дискримінацію. Він наголосив, що його слова спрямовані на перегляд окремих надмірностей, а не на заохочення дискримінації чи ненависті.

Адміністрація президента повідомила про намір домагатися змін до виконавчого декрету Закону про охорону здоров’я матерів і дітей, щоб допомога у післяпологовому догляді насамперед надавалася матерям, які найбільше її потребують.

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Реакція мігранток і правозахисників

Представники мультикультурних сімей та захисники прав мігрантів поставили під сумнів твердження про надмірність доступної їм підтримки. Жінка з Китаю, яка 20 років тому вийшла заміж за корейця, сказала, що її родина отримувала лише загальну допомогу, доступну залежно від доходів. За її словами, жінки з малими дітьми переважно користуються безкоштовними заняттями для дітей у мультикультурних центрах у вихідні.

Представниця організації, що допомагає жінкам-мігранткам у Сеулі, зазначила, що пріоритет у післяпологових центрах враховує відсутність у багатьох мігранток родичів, друзів або сусідів, які могли б допомогти після пологів. Вона додала, що чимало таких родин і так належать до категорій, які мають право на першочергову соціальну підтримку через низькі доходи.

Правозахисники також застерегли, що дискусія може посилити ворожість до іноземців. Вони вказали, що місцеві програми здебільшого охоплюють родини, де один із подружжя є громадянином Південної Кореї, тоді як сім’ї двох іноземців часто не мають такого доступу до підтримки.

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