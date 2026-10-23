Президент Лі закликав посилити запобігання насильницьким злочинам — Korea Herald

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон закликав державні органи активніше запобігати насильницьким злочинам і створити систему раннього виявлення тривожних сигналів. Із такою заявою він виступив на міжвідомчій нараді в Сеулі, присвяченій посиленню громадської безпеки, повідомляє Korea Herald.

Реакція на серію нападів

Заява пролунала на тлі кількох резонансних випадків насильства. Минулого тижня в Інчхоні, на захід від Сеула, чоловік напав із ножем на випадкових людей у будівлі та поранив кількох осіб. У одного з постраждалих зупинилося серце.

Також цього тижня чоловіка підозрюють у підпалі двох будівель на півдні Сеула. Унаслідок пожеж постраждали 19 людей, одна людина зазнала тяжких травм.

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План підвищення безпеки

Лі Чже Мьон заявив, що ситуація, за якої люди змушені непокоїтися за власну безпеку у повсякденному житті, не має тривати. Він закликав готувати заходи реагування з рішучістю протидіяти насильницьким злочинам.

Президент також доручив розробити міжвідомчий план дій для створення суспільства з високим рівнем безпеки, у якому люди зможуть відчувати захищеність. У нараді взяли участь представники дев’яти державних структур, зокрема міністерств юстиції, гендерної рівності, охорони здоров’я, освіти та внутрішніх справ, а також поліції.

Минулого тижня правоохоронці затримали чоловіка, який, за даними джерела, ймовірно завдав тещі смертельних ножових поранень і викрав дружину, з якою проживав окремо. Цей випадок викликав обурення через те, що поліція не змогла запобігти злочину попри попереджувальні ознаки.

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