Президент Лі закликав запобігати смертям, яких можна уникнути — Korea Herald

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон закликав уряд швидше реагувати, щоб запобігати смертям, яких можна уникнути. Заяву він зробив у Сеулі напередодні четвертих роковин трагедії в районі Ітхевон, де 29 жовтня 2022 року під час святкування Геловіну загинули 159 людей. Про це повідомляє Korea Herald.

Засідання з безпеки

Лі Чже Мьон головував на засіданні з питань національної безпеки в Чхонвадэ. Це було його перше головування на пленарному засіданні Президентського комітету з питань життя та безпеки після створення органу в липні.

У зустрічі взяли участь близько 70 осіб, зокрема урядовці, цивільні члени комітету, постраждалі від катастроф і родичі загиблих. Президент заявив, що до і після трагедії в Ітхевоні були смерті, яким можна було запобігти, а також життя, які можна було врятувати.

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Закон про життя та безпеку

Президент також закликав забезпечити ефективне виконання Рамкового закону про життя та безпеку, який має набути чинності 3 грудня. Закон прямо визнає право на безпеку та посилює обов’язки центральної і місцевої влади щодо захисту життя та прав постраждалих від катастроф.

За словами Лі, ухвалення закону є лише першим кроком, а його результативність слід оцінювати передусім за кількістю захищених і врятованих життів. Комітет має координувати державну політику безпеки, виявляти прогалини в чинному захисті та переглядати заходи із запобігання смертельним аваріям і катастрофам.

Напрями роботи комітету

На засіданні обговорювали скорочення смертей унаслідок самогубств, смертей серед людей, які живуть самі, виробничих аварій і масових скупчень людей. Також учасники розглядали посилення захисту постраждалих від катастроф та вразливих груп, зокрема людей з інвалідністю.

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