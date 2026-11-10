Президент Лі закликав зберегти угоди зі США після виборів — Korea Herald

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон закликав уряд активізувати дипломатичну роботу зі США, щоб забезпечити виконання двосторонніх домовленостей у сфері безпеки та захистити національні інтереси й інвестиції корейських компаній. Про це він заявив 10 листопада на засіданні уряду в Сеулі, повідомляє Korea Herald.

Лі Чже Мьон сказав, що після проміжних виборів у США можливі зміни зовнішнього середовища. Він доручив профільним міністерствам і відомствам проаналізувати можливі чинники з різних боків та підготувати плани реагування для різних сценаріїв.

Контакти не лише з Білим домом

Президент наголосив, що Сеул має зміцнювати довіру та співпрацю з Вашингтоном на взаємовигідній основі. За його словами, необхідно захищати інтереси країни й інвестиції компаній, водночас забезпечивши належне виконання дипломатичних та безпекових угод між двома державами.

Лі також закликав не обмежуватися взаємодією з адміністрацією США. Він вважає потрібним розвивати двопартійні контакти в Конгресі, а також розширювати комунікацію з владою штатів і бізнесом.

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Домовленості та інвестиції

Заява пролунала після перемог демократів на проміжних виборах у США 3 листопада, що, за даними видання, посилило невизначеність щодо реалізації широкої угоди Сеула й Вашингтона, укладеної в листопаді 2025 року. Спільний документ передбачає зобов’язання Південної Кореї інвестувати у США 350 млрд доларів і зниження мит, а також схвалення Вашингтоном будівництва Південною Кореєю атомних підводних човнів.

Документ також передбачає підтримку процесу, який може відкрити можливість цивільного збагачення урану та переробки відпрацьованого ядерного палива. Водночас переговори щодо ядерної співпраці фактично зупинилися після першого раунду в червні.

Окремо Лі Чже Мьон закликав посилити моніторинг американської та світової економіки, нагляд за фінансовими ринками й систему швидкого реагування на можливу нестабільність. Він також наголосив на необхідності підвищувати конкурентоспроможність стратегічних галузей, зокрема виробництва напівпровідників і сфери штучного інтелекту.

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