Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що безвідповідальний екстремізм і надмірні вимоги до реформи прокуратури можуть поставити під загрозу її ефективне проведення. Про це він написав у соцмережі X у відповідь користувачеві, який вимагав від нього вибачень за таке визначення критиків, повідомляє Korea Herald.

Заява президента

Лі зазначив, що частина людей щиро виступає за реформування прокуратури заради країни та народу. Водночас, за його словами, інші фактично перешкоджають реформі, висуваючи надмірні й провокативні вимоги заради прихованих політичних або особистих цілей.

Президент назвав безвідповідальним екстремізмом підхід «усе або нічого». Він також розкритикував нападки на тих, хто прагне провести реформу, та, за його словами, розпалювання страху перед її провалом із використанням прагнення частини суспільства до змін.

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Суперечка в Демократичній партії

Як зазначає видання, заяву Лі сприйняли як спрямовану проти прихильників жорсткої лінії в його правлячій Демократичній партії. Вони звинуватили президента у відступі від реформи прокуратури, яка є давньою програмною метою партії.

Раніше Лі пропонував зберегти за прокурорами право проводити додаткові розслідування у виняткових випадках. Однак закон про реформу, ухвалений правлячою партією та нещодавно введений у дію, повністю позбавив прокуратуру слідчих повноважень. За нею залишилися лише повноваження висувати та підтримувати обвинувачення.

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