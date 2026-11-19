Президент Литви Гітанас Науседа вважає створення національної армійської дивізії до 2030 року головним оборонним пріоритетом країни. Про це Anadolu Agency повідомило з посиланням на литовського мовника LRT.

Фінансування і закупівлі

У президентській адміністрації заявили, що виконати цю мету можливо в межах фінансових можливостей держави. Для цього пропонують скоротити витрати на інші оборонні напрями, які безпосередньо не пов’язані зі створенням дивізії.

Президентська адміністрація також закликала пришвидшити оборонні закупівлі, оскільки це необхідно для виконання плану до визначеного терміну.

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Розбіжності щодо термінів

Голова парламентського Комітету з національної безпеки та оборони Рімантас Сінкявічюс раніше заявив, що за нинішніх фінансових умов повністю сформувати дивізію до 2030 року неможливо.

Водночас міністр оборони Робертас Каунас повідомив агентству BNS, що уряд не відмовляється від цільового терміну. За його словами, нестачу новозакупленого обладнання можуть компенсувати наявною військовою технікою, яка вже перебуває на службі.

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