Президент Лівану Аун пообіцяв припинити занедбання Триполі — The National

Президент Лівану Жозеф Аун під час візиту до Триполі пообіцяв припинити багаторічне нехтування містом і розвивати проєкти для створення робочих місць. Це був перший за 15 років візит чинного президента країни до другого за величиною міста Лівану, повідомляє The National.

Обіцянка відновити державні послуги

Виступаючи в урядовій резиденції Триполі, Аун заявив, що настав час покласти край нехтуванню містом і розв'язати соціально-економічні проблеми його мешканців. За його словами, держава має бути поруч із жителями, а відновлення довіри потребує доступних для всіх державних послуг.

Президент також сказав, що влада планує реалізувати проєкти зі створення робочих місць. У Триполі Ауна урочисто зустріли. Місто належить до найбільш маргіналізованих і бідних у країні, хоча там проживають і деякі з найбагатших ліванських політиків.

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Візити до ключових об'єктів міста

Програма поїздки Ауна передбачала відвідання Палацу правосуддя, порту Триполі, спеціальної економічної зони та Міжнародного ярмарку Рашида Караме — об'єктів, важливих для економічного розвитку міста.

У Палаці правосуддя президент назвав боротьбу з корупцією національним пріоритетом і наголосив на необхідності незалежної судової системи. Його супроводжували міністр внутрішніх справ Ахмад Хаджар, міністр юстиції Адель Нассар та високопосадовці сил безпеки.

Мер Триполі Абдель Хамід Каріме назвав поїздку історичною після років нехтування містом. Останній відомий візит чинного президента Лівану до Триполі відбувся у листопаді 2011 року.

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