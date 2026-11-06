Президент Лівану Аун відкинув поділ суверенітету держави — Asharq Al-Awsat

Президент Лівану Жозеф Аун заявив, що держава не дозволить нікому ділити її суверенну владу. Він наголосив, що Ліван не має знову платити за помилки минулого, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Аун закликав тих, хто шукає зовнішньої підтримки у протистоянні зі співгромадянами, ставати разом зі своїм народом проти зовнішніх сил. За його словами, «позитивний нейтралітет» потрібен Лівану для захисту від регіональних конфліктів, суперництва блоків, іноземних амбіцій і спроб домінування.

Президент також заявив, що захист країни від зовнішніх амбіцій і зміцнення національної єдності є важливими на тлі стрімких військових і політичних змін у регіоні.

Підтримка п’яти держав

Посольства Великої Британії, США, Австралії, Канади та Японії підтвердили підтримку зусиль ліванського уряду, спрямованих на те, щоб зброя перебувала виключно під контролем держави, а рішення про війну і мир ухвалювала лише держава. Їхню заяву поширило посольство США у Бейруті.

Представники цих п’яти держав закликали депутатів парламенту та політичні партії публічно підтримати позицію президента і прем’єр-міністра щодо виключного права держави ухвалювати рішення про війну та мир. Вони також заявили про прагнення домогтися повного відновлення ефективної суверенної влади Лівану на всій його території.

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У заяві посольства згадали кроки ліванської влади у справі Дахр-ель-Байдара та закликали до швидкого, незалежного судового процесу без політичного втручання, щоб забезпечити повну відповідальність.

Позиція Хезболли

Ліванська влада взяла на себе зобов’язання встановити державний контроль над усією зброєю та залишити рішення про війну і мир винятково за державою. Водночас «Хезболла» відкидає ці рішення і наполягає на збереженні власного озброєння.

Парламентський блок «Хезболли» «Вірність опору» виступив на захист вантажу вибухівки, який силовики вилучили минулого місяця в районі Дахр-ель-Байдар на сході Лівану. Блок закликав припинити політичні звинувачення та медійні суперечки, а також розкритикував підхід уряду до переговорів з Ізраїлем, вимагаючи змінити курс.

Блок також звинуватив Ізраїль у продовженні руйнувань у південних районах Лівану та заявив про загрози ескалації війни, удари й замахи, спрямовані проти «Хезболли» та її керівників. Ці твердження є позицією парламентського блоку угруповання.

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