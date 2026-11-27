Президент Лівану Джозеф Аун запропонував, щоб Тимчасові сили ООН у Лівані продовжували виконувати свої обов’язки в період поетапного виведення. За його словами, це дасть змогу уникнути вакууму безпеки та забезпечити час для узгодження формату сил, які мають замінити миротворчу місію.

Про це Аун заявив під час зустрічі з державним секретарем Федерального міністерства оборони Німеччини Єнсом Пльотнером, повідомляє Anadolu Agency. Президент наголосив, що правовою основою для будь-яких сил на заміну місії має бути резолюція Ради Безпеки ООН 1701.

Підтримка ліванської армії

Аун зазначив, що Рамкова угода передбачає розширення повноважень ліванської армії. Водночас, за його словами, війську й надалі необхідна міжнародна військова підтримка. Він також сказав, що жителі півдня Лівану хочуть збереження міжнародної присутності та потребують умов для підтримання засобів до існування і проживання на своїй землі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Пльотнер заявив, що відновлення півдня Лівану залежить від послідовного просування до стабільності. Німеччина, за його словами, долучиться через європейську місію підтримки, яка має створити правову основу для продовження двосторонньої співпраці та німецької підтримки ВМС Лівану.

Мандат місії завершується наприкінці року

28 серпня 2025 року Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію 2790, якою востаннє продовжила мандат Тимчасових сил ООН у Лівані до 31 грудня 2026 року. Поетапне виведення місії заплановане на 2027 рік.

Миротворці ООН розміщені на півдні Лівану з 1978 року. Їхній мандат істотно розширили у 2006 році резолюцією 1701: місія стежить за припиненням бойових дій і Блакитною лінією між Ліваном та Ізраїлем, повідомляє про порушення та підтримує розгортання ліванської армії на південь від річки Літані.

Читай нас у